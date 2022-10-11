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Применение Россией ядерного оружия не поддается прогнозам – премьер-министр Японии

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2022, 18:19
Применение Россией ядерного оружия не поддается прогнозам – премьер-министр Японии - Фото
Фумио Кисида (Фото - EPA)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что применение Россией ядерного оружия "в высшей степени непредсказуемо". Об этом он сказал журналистам после окончания виртуальной встречи G7, посвященной в основном вторжению России в Украину. Об этом сообщает Kyodo

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Кисида сказал, что ситуация "в принципе не позволяет делать какие-либо прогнозы" и требует "пристального внимания".

Премьер-министр отметил, что "в течение последних 77 лет миру удавалось  предотвращать применение ядерного оружия", и что такую ситуацию нужно сохранять и далее.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что "НАТО "внимательно следит" за ядерными силами РФ и что любая преднамеренная атака на критически важную инфраструктуру союзников "будет встречена единым и решительным ответом", сообщает The Guardian.

Сергій Бережний
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ядерная угроза ядерное оружие йенс столтенберг Фумио Кисида
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