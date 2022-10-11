Применение Россией ядерного оружия не поддается прогнозам – премьер-министр Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что применение Россией ядерного оружия "в высшей степени непредсказуемо". Об этом он сказал журналистам после окончания виртуальной встречи G7, посвященной в основном вторжению России в Украину. Об этом сообщает Kyodo.

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Кисида сказал, что ситуация "в принципе не позволяет делать какие-либо прогнозы" и требует "пристального внимания".

Премьер-министр отметил, что "в течение последних 77 лет миру удавалось предотвращать применение ядерного оружия", и что такую ситуацию нужно сохранять и далее.

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что "НАТО "внимательно следит" за ядерными силами РФ и что любая преднамеренная атака на критически важную инфраструктуру союзников "будет встречена единым и решительным ответом", сообщает The Guardian.

В НАТО пообещали "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.

"Катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими" последствиями в случае применения ядерного оружия России пригрозили и в Госдепе.

7 октября президент Владимир Зеленский сказал в интервью, что он не верит в готовность России применить против Украины ядерное оружие, однако российские чиновники начали "подготавливать свое общество" к этому.

Сергій Бережний

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