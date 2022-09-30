Генсек НАТО обещает "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут "очень существенные последствия", если она применит ядерное оружие, и она об этом уведомлена. Об этом он сказал на внеочередном брифинге 30 сентября.
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Журналист спросил Столтенберга, что он посоветовал бы президенту Владимиру Зеленскому – возможно, "успокоиться и не продвигаться далее" – на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.
В ответ Столтенберг сказал, что НАТО призывает Путина остановить эту войну, так как он ее развязал и несет за нее ответственность.
"В последние недели и дни мы видим наиболее серьезную эскалацию конфликта с 24 февраля, потому что мы имеем комбинацию мобилизации в России, безрассудной ядерной риторики и сегодняшней попытки незаконной аннексии. Таким образом Путин пытается убедить нас не поддерживать Украину – ему это не удастся", – заявил генсек НАТО.
Он сказал, что если Запад откажется от поддержки Украины из-за российских попыток аннексии или "бряцания" ядерным оружием, это будет означать согласие мира на ядерный шантаж РФ или любой другой авторитарной страны в будущем.
"Ядерная риторика Путина опасна и безрассудна. НАТО внимательно следит за тем, что делает Россия. РФ должна понять, что ядерная война не может быть выиграна, и будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие, и это было четко передано РФ", – сказал Столтенберг.
Он еще раз подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать усилия Украины по деоккупации своих территорий, так как Украина имеет на это право.
- Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.
- ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.
- Сегодня Путин объявил "российскими" оккупированные территории Украины. Евросовет заявил, что не признает ни "результатов" псевдореферендумов, ни попыток аннексии, и ядерные угрозы со стороны Кремля и мобилизация в РФ не поколеблют решимости Евросовета.
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