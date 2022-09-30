Генсек НАТО обещает "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию ждут "очень существенные последствия", если она применит ядерное оружие, и она об этом уведомлена. Об этом он сказал на внеочередном брифинге 30 сентября.

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Журналист спросил Столтенберга, что он посоветовал бы президенту Владимиру Зеленскому – возможно, "успокоиться и не продвигаться далее" – на фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.

В ответ Столтенберг сказал, что НАТО призывает Путина остановить эту войну, так как он ее развязал и несет за нее ответственность.

"В последние недели и дни мы видим наиболее серьезную эскалацию конфликта с 24 февраля, потому что мы имеем комбинацию мобилизации в России, безрассудной ядерной риторики и сегодняшней попытки незаконной аннексии. Таким образом Путин пытается убедить нас не поддерживать Украину – ему это не удастся", – заявил генсек НАТО.

Он сказал, что если Запад откажется от поддержки Украины из-за российских попыток аннексии или "бряцания" ядерным оружием, это будет означать согласие мира на ядерный шантаж РФ или любой другой авторитарной страны в будущем.

"Ядерная риторика Путина опасна и безрассудна. НАТО внимательно следит за тем, что делает Россия. РФ должна понять, что ядерная война не может быть выиграна, и будут очень существенные последствия для России, если она применит ядерное оружие, и это было четко передано РФ", – сказал Столтенберг.

Он еще раз подчеркнул, что Альянс продолжит поддерживать усилия Украины по деоккупации своих территорий, так как Украина имеет на это право.

Российский диктатор Владимир Путин регулярно угрожает применить ядерное оружие.

ГУР оценивает как "очень высокую" вероятность использования Россией против Украины тактического ядерного оружия.

Сегодня Путин объявил "российскими" оккупированные территории Украины. Евросовет заявил, что не признает ни "результатов" псевдореферендумов, ни попыток аннексии, и ядерные угрозы со стороны Кремля и мобилизация в РФ не поколеблют решимости Евросовета.

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Оксана Житнюк

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