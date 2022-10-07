Зеленский не верит, что РФ нанесет ядерный удар, но Кремль "готовит свое общество" к этому

Президент Владимир Зеленский не верит, что Россия готова применить против Украины ядерное оружие, однако российские чиновники начали "подготавливать свое общество" к этому. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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"Они начинают готовить свое общество (к ядерному удару. – ред.). Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать [ядерное оружие]. Но они начинают общаться. Они не знают, воспользуются они этим или не воспользуются. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", – сказал Зеленский.

Он также опроверг, что якобы призывал НАТО к превентивному ядерному удару по РФ, "новость" о чем подхватили российские пропагандисты, и начали комментировать чиновники Кремля.

Зеленский отметил, что его слова неправильно трактовали, и он говорил о необходимости санкционного давления.

Президент заявил, что действия необходимы сейчас, поскольку российские угрозы представляют собой риск для всей планеты, а Москва "уже сделала шаг" в этом направлении, оккупировав Запорожскую атомную электростанцию, которую российский диктатор Владимир Путин пытается превратить в собственность России.

В НАТО пообещали "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.

"Катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими" последствиями в случае применения ядерного оружия России пригрозили и в Госдепе.

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Оксана Житнюк

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