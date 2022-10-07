Подоляк: Зеленский ни слова не сказал о ядерном ударе по РФ. Сами придумали – сами носятся

Президент Владимир Зеленский не сказал ни слова о нанесении превентивного ядерного удара по РФ, а россияне "сами придумали новость и сами с ней носятся". Об этом LIGA.net сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя реакцию на эту "новость" экс-президента РФ Дмитрия Медведева, Министерства иностранных дел России и пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Никогда даже близко не верьте любой российской "информации". Президент Зеленский, в отличие от россиян, абсолютно четко умеет расставлять акценты и обозначить конкретные риски. Он еще раз очертил, что единственная страна сегодня, создающая глобальную ядерную опасность – РФ. И он не сказал ни слова о нанесении превентивного ядерного удара по территории России", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП сказал, что это классическая российская манипуляция: "Пропагандисты сами придумали новость, а теперь стали с ней носиться. Эффекта не будет, потому что все прозрачно".

Подоляк добавил, что Зеленский заявил о масштабной опасности, исходящей от России и важности превентивно реагировать на нее, что значит публично объяснить РФ последствия, усилить санкционное давление на РФ и вооруженную помощь Украине.

Читайте также: У Зеленского разъяснили слова президента: Украина не призывала НАТО к ядерным ударам по РФ

Сегодня Зеленский, комментируя угрозы ядерным оружием со стороны страны-агрессора, сказал: "Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне. – Ред.) знали, что с ними будет, если применят".

В некоторых СМИ трактовали эту цитату как якобы призыв к Альянсу применить ядерное оружие против РФ, а в России заявили, что "Запад разжигает ядерную войну", а слова Зеленского – якобы "призыв к началу мировой войны".

В НАТО пообещали "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.

"Катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими" последствиями в случае применения ядерного оружия России пригрозили и в Госдепе.

Читайте также: "Где применять и какой смысл?". Резников не знает, где Россия может нанести ядерный удар

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.