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Подоляк: Зеленский ни слова не сказал о ядерном ударе по РФ. Сами придумали – сами носятся

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 00:10
Подоляк: Зеленский ни слова не сказал о ядерном ударе по РФ. Сами придумали – сами носятся - Фото
Михаил Подоляк (фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский не сказал ни слова о нанесении превентивного ядерного удара по РФ, а россияне "сами придумали новость и сами с ней носятся". Об этом LIGA.net сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя реакцию на эту "новость" экс-президента РФ Дмитрия Медведева, Министерства иностранных дел России и пресс-секретаря диктатора РФ Дмитрия Пескова.

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"Никогда даже близко не верьте любой российской "информации". Президент Зеленский, в отличие от россиян, абсолютно четко умеет расставлять акценты и обозначить конкретные риски. Он еще раз очертил, что единственная страна сегодня, создающая глобальную ядерную опасность – РФ. И он не сказал ни слова о нанесении превентивного ядерного удара по территории России", – заявил Подоляк.

Советник главы ОП сказал, что это классическая российская манипуляция: "Пропагандисты сами придумали новость, а теперь стали с ней носиться. Эффекта не будет, потому что все прозрачно".

Подоляк добавил, что Зеленский заявил о масштабной опасности, исходящей от России и важности превентивно реагировать на нее, что значит публично объяснить РФ последствия, усилить санкционное давление на РФ и вооруженную помощь Украине.

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Сегодня Зеленский, комментируя угрозы ядерным оружием со стороны страны-агрессора, сказал: "Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне. – Ред.) знали, что с ними будет, если применят".

В некоторых СМИ трактовали эту цитату как якобы призыв к Альянсу применить ядерное оружие против РФ, а в России заявили, что "Запад разжигает ядерную войну", а слова Зеленского – якобы "призыв к началу мировой войны".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война нато ядерное оружие михаил подоляк
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