"Где применять и какой смысл?" Резников не знает, где Россия может нанести ядерный удар

Министр обороны Алексей Резников сомневается, что если Россия все-таки применит ядерное оружие против Украины, это будет локация на линии фронта: там есть и ее войска, а рядом – захваченные россиянами территории. Его цитирует Forbes.

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Также, сказал глава Минобороны, это вряд ли будет точка в Черном море (например, остров Змеиный. — Прим. Ред.), поскольку там три страны-члена НАТО – Болгария, Турция и Румыния. "То есть, где применять? Какой смысл?" – задал он встречный вопрос.

По мнению Резникова, угрозами ядерного удара Москва, вероятно, просто хочет напугать Украину. Но, добавил он, "после Мариуполя, Волновахи, Харькова, предыдущих военных преступлений РФ, нас уже с вами не запугать".

"Риск остается, нельзя сказать, что его не существует, но если оценивать в процентах вероятность применения его, он значительно меньше, чем что-либо. И это подтверждают в том числе наши партнеры и США, и Великобритания", – отметил министр.

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Резников сказал, что Украина получила "четкие сигналы от партнеров, Белого дома, что они провели тоже определенные консультации и отправили четкие и жесткие сигналы в Кремль" о разрушительных последствиях для РФ за применение любого типа ядерного оружия.

Также он повторил, что достоверно неизвестно, в каком техническом состоянии находится ядерный арсенал России: "С 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает, не знает никто, и они в том числе".

В конце сентября замглавы ГУР Скибицкий, в отличие от Резникова, заявил, что вероятность удара по Украине тактическим ядерным оружием "очень высок", а бить, "скорее всего, будут по местам вдоль линии фронта с большим количеством людей и техники, ключевым командным центрам и критически важной инфраструктуре".

Євген Пилипенко

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