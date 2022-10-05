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Если Путин применит ядерное оружие против Украины, должен быть военный ответ мира – Земан

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 14:52
Если Путин применит ядерное оружие против Украины, должен быть военный ответ мира – Земан - Фото
Милош Земан (фото - Twitter политика)

Не только в Европе, но и во всем мире государства должны дать понять Кремлю, что в ответ на решение российского диктатора Владимира Путина применить против Украины ядерное оружие Россия столкнется не только с дипломатической реакцией мирового сообщества, но и с его военным ответом на агрессию. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан после встречи в Праге с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Сани, пишет ресурс ceskenoviny.cz.

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По мнению чешского президента, существует "серьезный" риск ядерного конфликта из-за российских угроз, а потому лидеры и правительства всех стран "должны направить абсолютно четкое предупреждение" Москве.

"О том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, реакция будет не только дипломатическая, но и военная, со всеми вытекающими отсюда последствиями", – подчеркнул Земан.

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Эмир на это ответил, что его страна "всегда настаивает на дипломатии в решении споров" и "все конфликты должны решаться путем переговоров".

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Євген Пилипенко
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Милош Земан война чехия ядерное оружие угроза
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