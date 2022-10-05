Если Путин применит ядерное оружие против Украины, должен быть военный ответ мира – Земан
Не только в Европе, но и во всем мире государства должны дать понять Кремлю, что в ответ на решение российского диктатора Владимира Путина применить против Украины ядерное оружие Россия столкнется не только с дипломатической реакцией мирового сообщества, но и с его военным ответом на агрессию. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан после встречи в Праге с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Сани, пишет ресурс ceskenoviny.cz.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По мнению чешского президента, существует "серьезный" риск ядерного конфликта из-за российских угроз, а потому лидеры и правительства всех стран "должны направить абсолютно четкое предупреждение" Москве.
"О том, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на территории Украины, реакция будет не только дипломатическая, но и военная, со всеми вытекающими отсюда последствиями", – подчеркнул Земан.
Читайте также: Остин предупредил Шойгу насчет применения ядерного оружия против Украины
Эмир на это ответил, что его страна "всегда настаивает на дипломатии в решении споров" и "все конфликты должны решаться путем переговоров".
- Глава Минобороны Великобритании Уоллес считает маловероятным применение Путиным ядерного оружия.
- 5 октября в Госдепе заявили, что по-прежнему не видят изменений в ядерных войсках РФ, и назвали риторику Кремля безответственной.
- В СНБО также считают, что новости о готовности РФ нанести ядерный удар — попытка склонить Украину и Запад к переговорам.
- В НАТО пообещали "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.
Читайте также: Подоляк о новостях про ядерное оружие РФ: Это ИПСО для склонения Украины к переговорам
Комментарии