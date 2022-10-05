Госдеп о "ядерных" новостях России: Мы не видим изменений, риторика Путина безответственна
В Государственном департаменте США заявили, что не видят изменений в позиции ядерных сил России. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Ведант Патель, комментируя новости о якобы перемещении поездов с ядерными боезарядами РФ.
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По его словам, в США нет никаких новых оценок относительно изменения ядерных сил России. Он отметил, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял о безответственной риторике из РФ и лично от диктатора Владимира Путина.
"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что все мы действуем ответственно, особенно когда речь идет о такой расплывчатой риторике и бряцании оружием. Мы очень четко заявили России публично, а также в частном порядке, чтобы она прекратила безответственную риторику в отношении ядерного оружия, и мы обращались к этому как от госсекретаря, так и от президента", — сказал Патель.
Он подчеркнул, что никаких обновлений о состоянии ядерных сил РФ у него нет.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Риск применения ядерного оружия России против Украины сегодня самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный, сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, который грозит миру ядерным оружием.
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