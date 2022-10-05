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Госдеп о "ядерных" новостях России: Мы не видим изменений, риторика Путина безответственна

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 08:13
Госдеп о
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что не видят изменений в позиции ядерных сил России. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель спикера бюро Госдепа по международным связям с общественностью Ведант Патель, комментируя новости о якобы перемещении поездов с ядерными боезарядами РФ.

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По его словам, в США нет никаких новых оценок относительно изменения ядерных сил России. Он отметил, что государственный секретарь Энтони Блинкен заявлял о безответственной риторике из РФ и лично от диктатора Владимира Путина.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что все мы действуем ответственно, особенно когда речь идет о такой расплывчатой ​​риторике и бряцании оружием. Мы очень четко заявили России публично, а также в частном порядке, чтобы она прекратила безответственную риторику в отношении ядерного оружия, и мы обращались к этому как от госсекретаря, так и от президента", — сказал Патель.

Он подчеркнул, что никаких обновлений о состоянии ядерных сил РФ у него нет. 

Читайте также: СНБО: Новости о готовности РФ нанести ядерный удар — это попытка склонить к переговорам 

Дмитро Гриниченко
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Россия США война госдеп ядерное оружие ведант патель
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