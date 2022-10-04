СНБО: Новости о готовности РФ нанести ядерный удар — это попытка склонить к переговорам

Россия будет усиливать ядерный шантаж, а поэтому существует высокая вероятность разных провокаций со стороны оккупантов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики заявляют, что в последние дни иностранные медиа распространяют информацию из "тайных" источников о том, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.

В пример приводят публикации итальянской газеты La Repubblica, которая сообщила о том, что "российская подводная лодка с ядерными боеголовками вышла на испытания", и газеты The Times о том, что российский диктатор Владимир Путин "приказал отправить в Украину ядерный военный поезд".

Дмитро Гриниченко

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