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СНБО: Новости о готовности РФ нанести ядерный удар — это попытка склонить к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 15:47
СНБО: Новости о готовности РФ нанести ядерный удар — это попытка склонить к переговорам - Фото
Российский ракетный комплекс "Тополь-М" (Фото: EPA)

Россия будет усиливать ядерный шантаж, а поэтому существует высокая вероятность разных провокаций со стороны оккупантов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики заявляют, что в последние дни иностранные медиа распространяют информацию из "тайных" источников о том, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.

В пример приводят публикации итальянской газеты La Repubblica, которая сообщила о том, что "российская подводная лодка с ядерными боеголовками вышла на испытания", и газеты The Times о том, что российский диктатор Владимир Путин "приказал отправить в Украину ядерный военный поезд". 

Также отмечается, что разные пользователи Twitter распространяют видео того, какой эффект будет иметь точечное применение Россией ядерного оружия по линии фронта. 

ЦПД подчеркивает, что еще в начале полномасштабной войны РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства, а показательная демонстрация России готовности нанести ядерный удар по Украине в любой момент — это очередная стадия информационного терроризма, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля. 

Читайте также: Глава МИД Германии: Путин шантажирует ядерным оружием, но мы не должны останавливаться

Дмитро Гриниченко
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война пропаганда дезинформация ядерное оружие снбо
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