СНБО: Новости о готовности РФ нанести ядерный удар — это попытка склонить к переговорам
Россия будет усиливать ядерный шантаж, а поэтому существует высокая вероятность разных провокаций со стороны оккупантов. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Аналитики заявляют, что в последние дни иностранные медиа распространяют информацию из "тайных" источников о том, что Кремль, возможно, хочет применить ядерное оружие.
В пример приводят публикации итальянской газеты La Repubblica, которая сообщила о том, что "российская подводная лодка с ядерными боеголовками вышла на испытания", и газеты The Times о том, что российский диктатор Владимир Путин "приказал отправить в Украину ядерный военный поезд".
Также отмечается, что разные пользователи Twitter распространяют видео того, какой эффект будет иметь точечное применение Россией ядерного оружия по линии фронта.
ЦПД подчеркивает, что еще в начале полномасштабной войны РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства, а показательная демонстрация России готовности нанести ядерный удар по Украине в любой момент — это очередная стадия информационного терроризма, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.
- В случае применения ядерного оружия последствия для России "будут катастрофическими, тяжелыми, сильными и глубокими", сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ядерные угрозы Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
- Риск применения ядерного оружия России против Украины сегодня самый высокий с 24 февраля, но все еще маловероятный, сообщил канал CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц США.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, который грозит миру ядерным оружием.
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