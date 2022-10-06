У Зеленского разъяснили слова президента: Украина не призывала НАТО к ядерным ударам по РФ
Президент Владимир Зеленский, заявляя о необходимости превентивно ответить России в свете ее постоянных угроз ядерным оружием, говорил о периоде до полномасштабного вторжения и подразумевал необходимость санкций. Слова главы государства разъяснил пресс-секретарь Сергей Никифоров.
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Сегодня Зеленский, комментируя угрозы ядерным оружием со стороны страны-агрессора, сказал: "Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне. – Ред.) знали, что с ними будет, если применят".
В некоторых СМИ трактовали эту цитату как якобы призыв к Альянсу применить ядерное оружие против РФ.
Никифоров заявил, что журналисты "далеко зашли со своей ядерной истерией и слышат ядерные удары даже там, где их нет".
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", – отметил Никифоров.
Также пресс-секретарь Зеленского добавил, что "шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия", и от Украины таких призывов никогда не будет.
- Глава Пентагона Остин предупредил Шойгу насчет применения ядерного оружия против Украины, а его британский коллега Уоллес считает маловероятным ядерный удар.
- 5 октября в Госдепе заявили, что по-прежнему не видят изменений в ядерных войсках РФ, и назвали риторику Кремля безответственной.
- В НАТО пообещали "существенные последствия" для РФ, если она применит ядерное оружие.
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