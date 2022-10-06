У Зеленского разъяснили слова президента: Украина не призывала НАТО к ядерным ударам по РФ

Президент Владимир Зеленский, заявляя о необходимости превентивно ответить России в свете ее постоянных угроз ядерным оружием, говорил о периоде до полномасштабного вторжения и подразумевал необходимость санкций. Слова главы государства разъяснил пресс-секретарь Сергей Никифоров.

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Сегодня Зеленский, комментируя угрозы ядерным оружием со стороны страны-агрессора, сказал: "Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне. – Ред.) знали, что с ними будет, если применят".

В некоторых СМИ трактовали эту цитату как якобы призыв к Альянсу применить ядерное оружие против РФ.

Никифоров заявил, что журналисты "далеко зашли со своей ядерной истерией и слышат ядерные удары даже там, где их нет".

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", – отметил Никифоров.

Также пресс-секретарь Зеленского добавил, что "шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия", и от Украины таких призывов никогда не будет.

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Оксана Житнюк

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