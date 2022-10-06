UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У Зеленского разъяснили слова президента: Украина не призывала НАТО к ядерным ударам по РФ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 21:57
У Зеленского разъяснили слова президента: Украина не призывала НАТО к ядерным ударам по РФ - Фото
Сергей Никифоров (фото – ОП)

Президент Владимир Зеленский, заявляя о необходимости превентивно ответить России в свете ее постоянных угроз ядерным оружием, говорил о периоде до полномасштабного вторжения и подразумевал необходимость санкций. Слова главы государства разъяснил пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сегодня Зеленский, комментируя угрозы ядерным оружием со стороны страны-агрессора, сказал: "Что должно делать НАТО? Исключать возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне. – Ред.) знали, что с ними будет, если применят".

В некоторых СМИ трактовали эту цитату как якобы призыв к Альянсу применить ядерное оружие против РФ.

Никифоров заявил, что журналисты "далеко зашли со своей ядерной истерией и слышат ядерные удары даже там, где их нет".

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", – отметил Никифоров.

Также пресс-секретарь Зеленского добавил, что "шантажировать мир взрывами на ЗАЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия", и от Украины таких призывов никогда не будет.

Читайте также: "Где применять и какой смысл?". Резников не знает, где Россия может нанести ядерный удар

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Никифоров Владимир Зеленский санкции война ядерное оружие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 