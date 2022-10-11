Зеленский принял участие в виртуальном совещании лидеров G7

Президент Владимир Зеленский присоединился к президенту США Джо Байдену и другим лидерам Большой семерки в сегодняшней виртуальной встрече. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Белый дом.

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По данным издания, встреча началась в 15:09 по Киеву.

CNN сообщает, что для обсуждения намечены две основные темы: усиление ПВО Украины и неопределенность ситуации в энергетике с приближением зимы.

По окончании виртуальной встречи будет опубликовано совместное заявление G7, но пока неизвестно, будет ли оно включать решения о новых санкциях или о помощи в области безопасности или энергетической независимости от России.

Предварительно согласованная программа встречи была изменена в связи с массированными обстрелами Россией гражданских объектов в Украине 10 октября.

За 10 октября были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.

Сергій Бережний

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