Кажется, некоторые лидеры ЕС не против закончить войну поражением Украины – Моравецкий

Польский премьер Матеуш Моравецкий говорит, что самыми надежными партнерами в альянсе за Украину являются "все те же страны восточного фланга – от Финляндии до стран Балтии, Чехия, Словакия, Румыния", которые "чувствуют угрозу от Путина и прекрасно осознают опасность", но некоторые лидеры ЕС хотели бы, чтобы "все было по-старому". Мнение он изложил польской газете Fakt и немецкой Bild.

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Он позитивно оценил состоявшуюся 25 октября конференцию по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, где лидеры ЕС рассказывали, какой мощной будет отстроенная заново страна после войны, но, указал Моравецкий, сейчас актуально вообще иное – "как Украине получить достаточно оружия, чтобы закончить эту войну".

"Хорошо говорить о будущей поддержке, "планах Маршалла" и пр. Но сегодня Украина находится под огромным давлением, несмотря на ее недавние успехи против России. Только за последние две недели на украинские города упало 360 ракет и беспилотников, россияне умышленно разрушают электростанции и теплосети, хотят, чтобы украинцы зимой замерзли и голодали. Поэтому помощь нужна сейчас. Украине нужны деньги и оружие, а не "планы", – заявил он.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все снова было по-старому. В соответствии с идеей, что войну можно закончить и поражением Украины", – предположил он.

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Глава правительства Польши отказался конкретизировать, но, говорит, "тенденция заметна, когда я разговариваю с коллегами из ЕС".

"Система, которую Россия построила за счет поставок газа, окупается. Путин был похож на торговца наркотиками, раздающего дешевый газ. Многим странам трудно обойтись без него", – объяснил он.

Моравецкий также отметил немецкому изданию, что Германия как самая богатая страна Европы и один из крупнейших экспортеров оружия в мире "могла бы сделать гораздо больше для защиты европейских ценностей", поставив ВСУ современные танки и больше артиллерии и боеприпасов – "все, что сейчас наиболее актуально для разгрома российских войск".

Он предостерег страны ЕС от того, чтобы они "упускали из виду страдания украинцев, больше сосредоточившись на том, как самим пережить зиму".

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Євген Пилипенко

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