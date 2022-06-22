Шольц: Украине нужен план Маршалла для восстановления
Канцлер Германии Олаф Шольц накануне саммита G7 призвал создать план Маршалла для реконструкции Украины от последствий войны с Россией. Об этом он заявил в правительственном обращении, передает Sueddeutsche Zeitung.
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По его словам, речь о помощи в восстановлении Украины пойдет на грядущем саммите G7 в Эльмау 26-28 июня, в котором будет участвовать и президент Владимир Зеленский.
"Украине нужен план Маршалла для реконструкции. На саммите нужно договориться о том, как мог бы выглядеть такой план", – сказал Шольц.
Канцлер для реализации этого плана хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
LIGA.net попросила Банковую уточнить, будет ли Зеленский присутствовать на саммите G7 физически. Ранее в Офисе президента называли маловероятным физический визит Зеленского на саммит НАТО, который состоится 28-30 июня в Мадриде.
- Глава Европейского инвестиционного банка считает, что на восстановление Украины понадобятся от 750 млрд до 1 трлн евро.
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