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Шольц: Украине нужен план Маршалла для восстановления

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 17:48
Шольц: Украине нужен план Маршалла для восстановления - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне саммита G7 призвал создать план Маршалла для реконструкции Украины от последствий войны с Россией. Об этом он заявил в правительственном обращении, передает Sueddeutsche Zeitung.

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По его словам, речь о помощи в восстановлении Украины пойдет на грядущем саммите G7 в Эльмау 26-28 июня, в котором будет участвовать и президент Владимир Зеленский.

"Украине нужен план Маршалла для реконструкции. На саммите нужно договориться о том, как мог бы выглядеть такой план", – сказал Шольц.

Канцлер для реализации этого плана хочет создать комиссию экспертов вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

LIGA.net попросила Банковую уточнить, будет ли Зеленский присутствовать на саммите G7 физически. Ранее в Офисе президента называли маловероятным физический визит Зеленского на саммит НАТО, который состоится 28-30 июня в Мадриде.

СПРАВКА. План Маршалла – программа экономической помощи странам Европы после второй мировой войны, который разработал госсекретарь США Джордж Маршалл. Она действовала с 1948 по 1952 год и охватывала страны Западной, Северной, Южной Европы и Турцию. На СССР и страны социалистического блока план не распространялся.

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Марк Сировой
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g7 олаф шольц план маршалла
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