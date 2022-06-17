На Банковой назвали маловероятным личное присутствие Зеленского на саммите НАТО в Мадриде

На Банковой назвали маловероятным личное присутствие президента Владимира Зеленского на саммите НАТО в Мадриде. Об этом в комментарии LIGA.net сказал спикер президента Сергей Никифоров в ответ на слова министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса Буэно.

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Как передает The Guardian, глава МИД Испании не исключил личного присутствия Зеленского на саммите НАТО в конце июня. Министр сказал, что Зеленскому, очевидно, будет сложно приехать, но как минимум он будет присутствовать по видеосвязи.

"Очень маловероятно, что президент покинет территорию Украины в ближайшее время", – прокомментировал Никифоров.

15 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде, на котором будет согласовываться "план будущего Альянса".

По данным Bloomberg, НАТО может признать поведение РФ "прямой угрозой" в новом стратегическом документе Альянса, который будет принят в Мадриде в июне 2022-го.

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Оксана Житнюк , Марк Сировой

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