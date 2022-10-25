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Шольц описал Украину будущего, над которой "будут работать ярчайшие и светлейшие из умов"

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 11:12
Шольц описал Украину будущего, над которой
Олаф Шольц (скриншот)

Послевоенная Украина, реконструированная при помощи союзников, станет "мощным поставщиком "зеленой" энергии, экспортером высококачественных промышленных и сельскохозяйственных продуктов, цифровым гигантом с одними из лучших в мире IT-экспертами и членом ЕС с инфраструктурой и правосудием, на которые будут равняться". Об этом заявил германский канцлер Олаф Шольц, выступая на дебютной Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

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"Сегодня мы не знаем, когда закончится эта война, но она закончится", – заявил канцлер и пообещал, что Запад не перестанет помогать стране с окончанием войны.

Глава немецкого правительства заверил, что над реконструкцией Украины в современное государство будут работать "ярчайшие и светлейшие из умов" – с помощью "коллективных знаний" мира.

По словам Шольца, пришло время союзникам разработать долгосрочные правительственные программы конкретной помощи Украине, с четким пониманием, как выстраивать будущее страны и откуда брать на это финансы "на годы и десятилетия вперед".

"Это не донорская конференция. Более фундаментально. Это о разработке структур и механизмов, которые поспособствуют финансированию того, что [британский экономист] Джон Мейнард Кейнс в 1944 году назвал "перманентной реконструкцией", – пояснил он.

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Канцлер повторил в речи, что Украина – "будущий член ЕС", и ее вступление в это объединение стран – "одно из самых последовательных геополитических решений нашего времени".

"Не только Украина, но и Европа в целом станет от этого лишь сильнее", – сказал Шольц.

Он добавил: "В ее борьбе за свободу, независимость и суверенитет Украина не одинока – и не будет одинока. <...> Мы будем поддерживать ее политически, финансово, по гуманитарной теме и военной помощью столько, сколько потребуется. <...> Ценности, которые у нас общие, победят".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила там же, что "мы никогда не сможем сравниться с жертвами, которые украинцы приносят каждый день, но мы можем поддержать их и предоставить то что им нужно – помощь, быстрое восстановление и реконструкцию".

Євген Пилипенко
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