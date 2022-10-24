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До $1 трлн репараций должна выплатить Россия Украине – экс-посол США в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 19:47
До $1 трлн репараций должна выплатить Россия Украине – экс-посол США в Киеве - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)

За агрессивную войну и все, что она принесла с собой, страна-оккупант Россия должна по состоянию на октябрь 2022 года выплатить Украине до $1 трлн репараций. Об этом, выступая на полях парламентского саммита Крымской платформы, заявил Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине (2006–2009) и де-факто посол США там же в 2019–2020 годах.

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"Это тысячелетняя война, а не "война Путина". Преступление агрессии нужно наказывать, Россию нужно осудить", – сказал экс-дипломат Госдепартамента США.

По его словам, чтобы это осуществить, "должен быть создан трибунал и выплачены репарации".

"Да, должны быть выплачены $750 млрд или даже триллион долларов, необходимые для полной реконструкции Украины, и по меньшей мере $300 млрд из этого должны прийти из замороженных активов российского Центробанка. Они заморожены в банках Большой семерки", – сказал Тейлор.

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Вице-президент Института мира США считает, что страны G7 "должны работать в этом направлении".

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Євген Пилипенко
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война финансы восстановление разрушения Уильям Тейлор репарации
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