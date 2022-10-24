До $1 трлн репараций должна выплатить Россия Украине – экс-посол США в Киеве

За агрессивную войну и все, что она принесла с собой, страна-оккупант Россия должна по состоянию на октябрь 2022 года выплатить Украине до $1 трлн репараций. Об этом, выступая на полях парламентского саммита Крымской платформы, заявил Уильям Тейлор, экс-посол США в Украине (2006–2009) и де-факто посол США там же в 2019–2020 годах.

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"Это тысячелетняя война, а не "война Путина". Преступление агрессии нужно наказывать, Россию нужно осудить", – сказал экс-дипломат Госдепартамента США.

По его словам, чтобы это осуществить, "должен быть создан трибунал и выплачены репарации".

"Да, должны быть выплачены $750 млрд или даже триллион долларов, необходимые для полной реконструкции Украины, и по меньшей мере $300 млрд из этого должны прийти из замороженных активов российского Центробанка. Они заморожены в банках Большой семерки", – сказал Тейлор.

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Вице-президент Института мира США считает, что страны G7 "должны работать в этом направлении".

По оценке Минфина РФ, Россия из-за санкций потеряла доступ примерно к половине своих валютных резервов — $300 млрд из $640 млрд. В Минюсте говорят, что у Украины есть "устное согласие" Запада на передачу ей этих $300 млрд.

7 октября премьер Польши Моравецкий поддержал конфискацию активов России "во благо Украины и нужды ЕС".

В 2022 году ДР Конго начала получать репарации от Уганды: ей понадобилось для этого 23 года.

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Євген Пилипенко

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