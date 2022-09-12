ДР Конго начала получать репарации от Уганды. Ей понадобилось для этого 23 года
Уганда начала платить репарации соседней Демократической Республике Конго за оккупацию ее территории в конце 1990-х, сообщило агентство Reuters. Платеж подтвердили обе стороны.
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ДР Конго потребовала от Уганды $11 млрд репараций, страна обратилась в Международный суд ООН еще в 1999 году.
После продолжительных разбирательств суд в 2005 году постановил, что Уганда действительно нарушила международное право, оккупировав части восточного Конго и поддерживая другие вооруженные группы во время конфликта, который продолжался с 1998 по 2003 год.
Однако судьи отклонили значительную часть иска и приняли решение о гораздо меньшей сумме, чтобы не обанкротить Уганду.
В феврале 2022 года Международный суд обязал Уганду выплатить $325 млн – по $65 млн в течение пяти лет.
- Украина рассчитывает получить не менее $300 млрд репараций от России – для этого готовится международный договор.
- Украина хочет создать специальный трибунал в отношении России, который позволил бы привлечь к ответственности Владимира Путина и других лиц, ответственных за преступление агрессии против Украины
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