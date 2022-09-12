ДР Конго начала получать репарации от Уганды. Ей понадобилось для этого 23 года

Уганда начала платить репарации соседней Демократической Республике Конго за оккупацию ее территории в конце 1990-х, сообщило агентство Reuters. Платеж подтвердили обе стороны.

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ДР Конго потребовала от Уганды $11 млрд репараций, страна обратилась в Международный суд ООН еще в 1999 году.

После продолжительных разбирательств суд в 2005 году постановил, что Уганда действительно нарушила международное право, оккупировав части восточного Конго и поддерживая другие вооруженные группы во время конфликта, который продолжался с 1998 по 2003 год.

Однако судьи отклонили значительную часть иска и приняли решение о гораздо меньшей сумме, чтобы не обанкротить Уганду.

В феврале 2022 года Международный суд обязал Уганду выплатить $325 млн – по $65 млн в течение пяти лет.

Вторая конголезская война, также известная как Великая африканская война, продолжалась в 1998-2003 годах на территории ДР Конго. В войне, которая на то время стала самой кровавой из времен Второй мировой, были задействованы девять африканских государств. После войны в ДР Конго были развернуты миротворческие силы ООН.

Украина рассчитывает получить не менее $300 млрд репараций от России – для этого готовится международный договор.

Украина хочет создать специальный трибунал в отношении России, который позволил бы привлечь к ответственности Владимира Путина и других лиц, ответственных за преступление агрессии против Украины

Андрій Водяний

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