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"В аду". Главу МИД Эстонии в Берлине спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 09:09
Урмас Рейнсалу (скриншот из видео DW)

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос немецкой журналистки Deutsche Welle о будущем российского диктатора Владимира Путина.

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"Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?", – спросила она.

Рейнсалу на пару секунд задумался и коротко ответил: "В аду".


Первое, что сказал глава МИД Эстонии в интервью, было то, что Германия и Запад в целом должны немедленно нарастить усилия по снабжению Украины военными средствами и ввести более жесткие санкции против РФ.

"Война России — это геноцид в Украине, Путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим", – сказал он.

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Євген Пилипенко
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война владимир путин эстония Урмас Рейнсалу
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