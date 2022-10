"В аду". Главу МИД Эстонии в Берлине спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме – видео

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос немецкой журналистки Deutsche Welle о будущем российского диктатора Владимира Путина.

"Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?", – спросила она.

Рейнсалу на пару секунд задумался и коротко ответил: "В аду".

"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"



Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM