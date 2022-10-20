"В аду". Главу МИД Эстонии в Берлине спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме – видео

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос немецкой журналистки Deutsche Welle о будущем российского диктатора Владимира Путина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?", – спросила она.

Рейнсалу на пару секунд задумался и коротко ответил: "В аду".

"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"



Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM — DW Politics (@dw_politics) October 19, 2022



Первое, что сказал глава МИД Эстонии в интервью, было то, что Германия и Запад в целом должны немедленно нарастить усилия по снабжению Украины военными средствами и ввести более жесткие санкции против РФ.

"Война России — это геноцид в Украине, Путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим", – сказал он.

Читайте также: Рейнсалу: Мы поколение Черчиллей или Чемберленов? Нельзя идти ни на какие уступки

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.