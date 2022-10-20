"В аду". Главу МИД Эстонии в Берлине спросили, хотел бы он увидеть Путина в тюрьме – видео
Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оригинально ответил на вопрос немецкой журналистки Deutsche Welle о будущем российского диктатора Владимира Путина.
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"Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?", – спросила она.
Рейнсалу на пару секунд задумался и коротко ответил: "В аду".
"Would you like to see Vladimir Putin go to jail?"— DW Politics (@dw_politics) October 19, 2022
Estonian Foreign Minister Urmas Reinsalu didn't hold back with his answer in an interview with DW. pic.twitter.com/C3Bm8miXmM
Первое, что сказал глава МИД Эстонии в интервью, было то, что Германия и Запад в целом должны немедленно нарастить усилия по снабжению Украины военными средствами и ввести более жесткие санкции против РФ.
"Война России — это геноцид в Украине, Путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим", – сказал он.
- В октябре Рейнсалу заявил, что "хватит уже попыток умиротворить агрессора, они уже привели к геноциду". И приветствовал от имени Эстонии взрыв на Крымском мосту.
- Он раскритиковал риторику Берлина, что это "война Путина" – "войну ведет РФ, россияне несут ответственность".
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