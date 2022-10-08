Эстония приветствует взрыв Крымского моста – глава МИД

Эстония приветствует взрыв незаконно построенного Россией Крымского моста на территории временно оккупированного украинского полуострова Крым. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает Delfi.

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Рейнсалу отметил, что Украина давно объявила, что одна из ее целей – разрушить Крымский мост.

Он уточнил, что мост уничтожен не полностью, но обрушилась часть автомобильного моста и повреждены железнодорожные пути.

"Положительным моментом является то, что движение остановилось", – сказал глава МИД Эстонии.

Рейнсалу предположил, что взорвать мост планировалось именно сегодня, 8 октября, потому что накануне российскому диктатору Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

"Я считаю, что эта цель существует уже очень давно", – добавил он.

Рейнсалу не исключил причастность украинских спецслужб к взрыву моста.

"Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, как предполагается, стоят за этой операцией", – добавил министр.

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Наталія Медведєва

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