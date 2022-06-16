Разведка Украины получила и опубликовала полную техническую документацию Крымского моста
Украинская разведка получила и выложила в открытый доступ секретную техническую документацию Крымского моста. Об этом в Facebook сообщает ГУР.
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"Трудно относиться серьезно к заявлениям "о полной безопасности" от людей, которые не способны обеспечить сохранность технической документации стратегического объекта", - таким язвительным комментарием разведка ответила на заявления Кремля о "гарантированной безопасности Крымского моста".
В числе опубликованных секретных российских документов – комплект технической документации "Строительство транспортного перехода через Керченский пролив" с подробной информацией о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях и всей инфраструктуре комплекса.
21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".
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