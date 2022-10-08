UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Официальная реакция СБУ на взрыв Крымского моста: Скажем после нашей окончательной победы

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 12:56
Официальная реакция СБУ на взрыв Крымского моста: Скажем после нашей окончательной победы - Фото
Последствия взрыва на Крымском мосту (Скриншот видео)

Служба безопасности отреагировала на взрыв, который произошел сегодня утром на Крымском мосту. Официальный комментарий LIGA.net дал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы", – отметил Дехтяренко. 

  • Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма, прозвучал взрыв.
  • По версии СК РФ, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн поезда, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
  • В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста.
  • Накануне в мире отмечали День хлопка, а у российского диктатора Владимира Путина был день рождения. В связи с совпадением этих двух событий в ОК "Юг" Путину пообещали соответствующий сувенир.

Читайте также: Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу крымский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 