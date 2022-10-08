Официальная реакция СБУ на взрыв Крымского моста: Скажем после нашей окончательной победы
08.10.2022, 12:56
Последствия взрыва на Крымском мосту (Скриншот видео)
Служба безопасности отреагировала на взрыв, который произошел сегодня утром на Крымском мосту. Официальный комментарий LIGA.net дал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
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"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы", – отметил Дехтяренко.
- Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма, прозвучал взрыв.
- По версии СК РФ, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн поезда, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.
- В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста.
- Накануне в мире отмечали День хлопка, а у российского диктатора Владимира Путина был день рождения. В связи с совпадением этих двух событий в ОК "Юг" Путину пообещали соответствующий сувенир.
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