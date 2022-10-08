Официальная реакция СБУ на взрыв Крымского моста: Скажем после нашей окончательной победы

Служба безопасности отреагировала на взрыв, который произошел сегодня утром на Крымском мосту. Официальный комментарий LIGA.net дал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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"Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы", – отметил Дехтяренко.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту, незаконно построенном россиянами на временно оккупированной территории украинского Крыма, прозвучал взрыв.

По версии СК РФ, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн поезда, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста.

Накануне в мире отмечали День хлопка, а у российского диктатора Владимира Путина был день рождения. В связи с совпадением этих двух событий в ОК "Юг" Путину пообещали соответствующий сувенир.

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Наталія Медведєва

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