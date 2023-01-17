Дуда убежден — Россия должна проиграть в Украине, иначе обязательно начнет новую войну
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия обязательно должна проиграть войну против Украины, иначе она начнет новую агрессию. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его газета Rzeczpospolita.
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По его словам, РФ не может просто уйти из Украины или выйти из войны, "сохранив лицо" с ощущением, что она хоть что-то выиграла.
"Чтобы это было безопасно для мира, Россия должна потерпеть поражение в этой войне", — сказал Дуда.
Польский лидер подчеркнул, что оккупанты не могут выиграть войну, так как в противном случае обязательно начнут новую.
- Дуда заявлял, что переговоры с Россией возможны только при добровольном согласии властей Украины.
- Если Киев падет, то Россия направит свою агрессию на Польшу, так как диктатор Владимир Путин "показал свою безжалостность", считает премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
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