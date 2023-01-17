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Дуда убежден — Россия должна проиграть в Украине, иначе обязательно начнет новую войну

Цей матеріал також доступний українською
17.01.2023, 17:34
Дуда убежден — Россия должна проиграть в Украине, иначе обязательно начнет новую войну - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия обязательно должна проиграть войну против Украины, иначе она начнет новую агрессию. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его газета Rzeczpospolita.

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По его словам, РФ не может просто уйти из Украины или выйти из войны, "сохранив лицо" с ощущением, что она хоть что-то выиграла. 

"Чтобы это было безопасно для мира, Россия должна потерпеть поражение в этой войне", — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что оккупанты не могут выиграть войну, так как в противном случае обязательно начнут новую. 

Читайте также: Дуда: Польша знает, что такое "русский мир". Мы готовы защищаться от угнетателей из России

Дмитро Гриниченко
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Россия война польша анджей дуда
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