Дуда убежден — Россия должна проиграть в Украине, иначе обязательно начнет новую войну

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия обязательно должна проиграть войну против Украины, иначе она начнет новую агрессию. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, цитирует его газета Rzeczpospolita.

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По его словам, РФ не может просто уйти из Украины или выйти из войны, "сохранив лицо" с ощущением, что она хоть что-то выиграла.

"Чтобы это было безопасно для мира, Россия должна потерпеть поражение в этой войне", — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что оккупанты не могут выиграть войну, так как в противном случае обязательно начнут новую.

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Дмитро Гриниченко

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