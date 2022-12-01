Дуда: Переговоры с Россией могут проходить только с добровольного согласия властей Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что переговоры с Россией возможны только при добровольном согласии властей Украины. Об этом он сказал на заседании Совета министров ОБСЕ в Лодзе.

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По его словам, нельзя давать согласие на любое соглашение, которое санкционировало бы силовое изменение границ.

Он подчеркнул, что любые мирные переговоры должны проходить с добровольного согласия украинских властей.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить страну-террориста Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, потому что в ее нынешнем составе эта структура нефункциональна.

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Дмитро Гриниченко

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