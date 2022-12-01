"ОБСЕ – на пути в ад". Кулеба оценил, в каком состоянии организация на конец 2022 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить страну-террориста Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, потому что в ее нынешнем составе эта структура нефункциональна. Об этом он написал в Twitter, указав, что министерская встреча ОБСЕ в Лодзи началась с мероприятия "ОБСЕ на распутье".

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"Осмелюсь не согласиться с названием. ОБСЕ – на пути в ад", – оценил ситуацию глава украинской дипломатии.

Он аргументировал мнение тем, что Россия нарушает правила и принципы этой организации, "несмотря на значительные усилия" ее руководства и институтов, "направленные на то, чтобы удержать ее на плаву".

Глава МИД подчеркнул – против России "перепробовано уже все" – ей угождали, задабривали, были милыми с ней, нейтральным, пытались сотрудничать или не называть вещи своими именами.

"Итог: ОБСЕ было бы лучше продолжать свою деятельность без России", – подытожил Кулеба.

Неделей ранее к тому же призвал и президент Владимир Зеленский, подвергнув жесткой критике деятельность ПА ОБСЕ.

В марте 2022 года Офис президента просил ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами – "хватит слов!"

Еще в апреле МИД призвал исключить Россию из ОБСЕ: "Если такого механизма нет – надо создать".

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Євген Пилипенко

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