Зеленский на заседании ПА ОБСЕ: Мы видим в Украине, кто реально помогает, а кто делает вид

Президент Владимир Зеленский раскритиковал деятельность Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и призвал исключить оттуда страну-террориста Россию. Об этом он говорил в выступлении перед делегациями ПА ОБСЕ в Польше.

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Он отметил, что Украина видит, как на разных международных площадках "ищут и находят необходимые решения, чтобы помочь остановить российский террор".

"Но почему среди этих площадок до сих пор нет ОБСЕ? Почему, в частности, государство-террорист даже через 9 месяцев своих непрерывных преступлений до сих пор остается одним из членов вашей ПА?", – задал он вопрос собравшимся.

Президент напомнил: если бы не принципиальность Польши, которая не пустила делегацию РФ на заседание, россияне сейчас сидели бы там, и "это было бы откровенным издевательством над всеми принципами, на основании которых создавалась ОБСЕ".

"Почему вы здесь должны искать какой-то компромисс, если устаревшие регламенты призваны беречь только ошибочные представления о безопасности и сотрудничестве в Европе? А не защищают реально жизнь людей? Нужна решимость, чтобы менять такие процедуры и регламенты", – заявил Зеленский.

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Он призвал депутатов стран ОБСЕ не ограничиваться только словесными осуждениями агрессора.

"Российская война против Украины – это тест для любой международной организации: актуальная она или нет, способна она на что-то, кроме текстов о том, что происходит, присутствует ли она среди тех, кто приближает мир, или она печется только о том, как сохраниться самой в своих офисах и залах", – пояснил он.

Зеленский напомнил присутствующим, что Россия не читает их заявления и обращения о мире, не слушает ничего о Хельсинских принципах, и не считает, что наличие какого-то Совета в Европе ценно, и не будет прислушиваться только потому, что какая-то организация работает более 100 лет.

"Мы видим в Украине, кто реально помогает, а кто воспринимает российский террор как часть телекартинки. Мы видим, кто ради мира пытается ломать все, что этому мешает, а кто делает вид, что это какой-то геноцид online. Мы видим, кто проявляет человечность, а кто тихонько думает, что украинцами можно просто пожертвовать. Мы всё это видим. Мир это видит. И обязательно будут выводы", – заявил глава государства.

"Будьте лидерами. И будьте лидерами в движении к миру", – подытожил он.

В марте 2022 года Офис президента просил ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами – "хватит слов!"

Еще в апреле МИД призвал исключить Россию из ОБСЕ: "Если такого механизма нет – надо создать".

Євген Пилипенко

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