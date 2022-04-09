Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ: Если такого механизма нет – надо создать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он написал в Twitter.

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"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили сами устои Хельсинского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", – заявил Кулеба.

7 апреля Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека в ответ на зверства российской армии в Украине.

На следующий день оккупационные войска обстреляли вокзал в Краматорске, на котором сотни мирных людей ждали эвакуации. Погибли не менее 52 человек, в том числе дети, десятки ранены.

Андрей Водяный

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