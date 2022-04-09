Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ: Если такого механизма нет – надо создать
09.04.2022, 02:31
Фото: пресс-служба ОБСЕ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он написал в Twitter.
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"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили сами устои Хельсинского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", – заявил Кулеба.
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