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Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ: Если такого механизма нет – надо создать

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 02:31
Кулеба призвал исключить Россию из ОБСЕ: Если такого механизма нет – надо создать - Фото
Фото: пресс-служба ОБСЕ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом он написал в Twitter.

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"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили сами устои Хельсинского заключительного акта. Членство РФ в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить РФ", – заявил Кулеба.

Андрей Водяный
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обсе дмитрий кулеба война с россией
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