Лаврову запретили въезд в Польшу. Россия ответила "гневным письмом" в ОБСЕ — Радио Свобода
18.11.2022, 16:17
Сергей Лавров (Фото: EPA)
Польша запретила въезд министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в министерской встрече ОБСЕ. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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По его словам, Варшава решила запретить въезд главе МИД страны-оккупанта для участия во встрече ОБСЕ, которая состоится в Лодзе 1-2 декабря.
Он отметил, что Россия ответила "гневным письмом" в адрес ОБСЕ.
Ранее Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
- 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).
- Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.
- Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.
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