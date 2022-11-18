Лаврову запретили въезд в Польшу. Россия ответила "гневным письмом" в ОБСЕ — Радио Свобода

Польша запретила въезд министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в министерской встрече ОБСЕ. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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По его словам, Варшава решила запретить въезд главе МИД страны-оккупанта для участия во встрече ОБСЕ, которая состоится в Лодзе 1-2 декабря.

Он отметил, что Россия ответила "гневным письмом" в адрес ОБСЕ.

Ранее Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел: выпустила по Украине около 100 ракет (73 из них сбила ПВО).

Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Варшава ведет расследование и считает это несчастным случаем.

Предварительный анализ позволяет сделать вывод, что это была ракета украинской ПВО, но вины Украины в этом нет, говорит генсек НАТО.

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Дмитро Гриниченко

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