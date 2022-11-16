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Польша отказала в визах делегации России для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 16:34
Польша отказала в визах делегации России для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ - Фото
Здание МИД Польши в Варшаве (Фото - Wikipedia)

Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в  сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает PolskieRadio.pl.

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Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил появившиеся ранее в медиа сообщения, что Польша отказала в выдаче виз для членов российской делегации ОБСЕ. Россияне намеревались участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября в Варшаве.

По информации издания, россиянам дали понять, что "их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной". Кроме того, отказ обосновали "санкциями на многих направлениях контактов между Западом и Москвой".

Сергій Бережний
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