Польша отказала в визах делегации России для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
16.11.2022, 16:34
Здание МИД Польши в Варшаве (Фото - Wikipedia)
Польша не выдала визы для делегации РФ, которая собиралась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает PolskieRadio.pl.
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Представитель МИД Польши Лукаш Ясина подтвердил появившиеся ранее в медиа сообщения, что Польша отказала в выдаче виз для членов российской делегации ОБСЕ. Россияне намеревались участвовать в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 24-26 ноября в Варшаве.
По информации издания, россиянам дали понять, что "их приезд в Польшу нарушит принцип солидарности с Украиной". Кроме того, отказ обосновали "санкциями на многих направлениях контактов между Западом и Москвой".
- 15 ноября Россия устроила массированный ракетный обстрел Украины: выпустила около сотни ракет. 73 из них сбила ПВО. Две ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда после этого заявил, что защита Польши усилена, а НАТО находится в состоянии боеготовности.
- 16 ноября заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что ракетный удар по территории страны 15 ноября — прямое следствие войны России против Украины.
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