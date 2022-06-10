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Постпред США в ОБСЕ: Не надо искать пути отступления для России – надо на РФ давить

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 07:39
Постпред США в ОБСЕ: Не надо искать пути отступления для России – надо на РФ давить - Фото
Майкл Карпентер (скриншот видео Госдепа)

Западу не стоит пытаться искать "пути отступления" для России, на РФ надо давить, чтобы она покинула территорию Украины. Об этом в интервью Голосу Америки заявил представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.

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Он назвал "очевидным", что Кремль будет говорить, что США и западные страны не должны давать Украине оружие. Однако и сама РФ не должна была вторгаться в соседнюю страну, подчеркнул дипломат.

"Давайте вернемся назад и посмотрим, кто это все начал. Им не требуются пути отступления, они в любой момент могут отступить в Россию. Это они вторглись в другое государство. Я терпеть не могу, что нас всегда обвиняют в возможной эскалации. Это на них нужно давить, чтобы они немедленно покинули территорию (Украины. – Ред.)", – сказал Карпентер.

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Он отметил, что сейчас важнее всего – научить украинских военных оперировать современной военной техникой, чтобы они могли получать дополнительные поставки оружия.

"Это займет время, говорят наши военные аналитики. Но мы здесь надолго. Мы хотим помочь Украине защититься", – сказал Карпентер.

По его словам, коллективный Запад в 1990-х и 2000-х года совершил "главную ошибку", запустив процесс экономической взаимозависимости с Россией. Он считает, что страна, которой управляет небольшая группа офицеров КГБ, имеет другой взгляд на мир – она никогда не сможет стать либеральной демократией и играет "в игру на выбывание" с Западом. По его мнению, РФ начала отдаляться от западных демократий еще со времен Ельцина. 

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Марк Сировой
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