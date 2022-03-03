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"Хватит слов". Офис президента просит ОБСЕ помочь с гуманитарными коридорами

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 08:44

Офис президента ждет помощи от международных организаций в создании гуманитарных коридоров в городах, где стоят российские войска. Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Села и городки, где стоят колонны российских войск, тут же превращаются в места мародерства, грабежей, убийств, — отметил он. - Нужны гуманитарные коридоры – продукты, медикаменты, проезд скорых, эвакуация детей".

Банковая ждет активной помощи от международных организаций, в том числе ОБСЕ. "Хватит слов", — резюмировал Подоляк.

Напомним, в Херсоне людей выманивают на улицы за хлебом. Власти просят о зеленом коридоре.

Юрий Смирнов
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