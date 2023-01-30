Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава в координации с союзниками по Североатлантическому альянсу может передать Силам обороны Украины "любые другие воздушные средства, как это было с МиГами". Об этом он сказал во время посещения 18-й механизированной дивизии им. Тадеуша Бука в Седльце, пишет PAP.
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На пресс-конференции премьера Польши спросили, будет ли Варшава, как это было с "Леопардами", лоббировать на международной арене и поставки Украине истребителей F-16, а также дальнобойного ракетного вооружения.
"Как и несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же будут задействованы и, возможно, переданы любые другие воздушные средства по согласованию со странами НАТО", – сказал он, повторив, что "мы будем действовать в полной координации".
Глава Офиса президента Андрей Ермак после этого заявления Моравецкого написал, что "имеем положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО".
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"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Танки, истребители – отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", – добавил он.
Масштабную военную помощь Украине Моравецкий объяснил в том числе и тем, что "мы не хотим, чтобы Путин восстанавливал Российскую империю, потому что это означает угрозу для Польши".
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Начало 2023 году ознаменовалось прорывом в военной помощи Украине: Запад, благодаря отмене запрета Берлина на поставки немецких танков Leopard, согласился, что ВСУ нужно вооружать современной бронетехникой.
Сразу после этого руководство Украины подняло давний вопрос о передаче Воздушным силам боевых самолетов западного образца.
Министр обороны Резников надеется на обязательства от союзников по истребителям для ВСУ "в ближайшие недели".
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает со стороны Вашингтона поддержу идеи союзников дать Украине F-16.
- Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.
- В Воздушных силах заявили в конце января 2023-го, что в Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16.
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