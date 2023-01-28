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"Надо минимум пять бригад". В Воздушных силах уточнили новость о 24 истребителях F-16

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 17:44
Юрий Игнат (Скриншот)

Украина намерена перейти на современные западные образцы вооружения для обороны, в частности, для защиты воздушного пространства государства. И это не 24 истребителя, а минимум пять бригад. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат прокомментировал распространившуюся в информационном поле сенсацию о "24 истребителях для Украины – желательно F-16, но можно и на Rafale или Gripen", которую опубликовало испанское издание El Pais.

"Вчера с испанским журналистом... Он подошел ко мне один на один, с переводчиком общались... Вот вам классические трудности перевода – я говорил по-украински, перевод был на английский для испанского журналиста. Вот он выдал материал. Наши украинские журналисты уже переводили с испанского, плюс добавили хайповости заголовкам – и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 истребителя F-16", – сказал он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что он не делал таких заявлений.

"Не было никаких заявлений. Такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительная и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное", – заявил Игнат.

Он кратко рассказал, о чем шла речь в разговоре с испанским журналистом: Украина определилась, что нужно переходить на современные типы западной техники и сколько в будущем должно быть бригад современных многоцелевых самолетов, которые смогут обеспечить охрану нашей страны. 

"Понятно, что нам не дадут сразу бригаду или несколько таких самолетов. Понятно, что сначала речь будет идти о поставках подразделениями – так же как это делается с другими типами вооружений. Мы видим IRIS-T – одна батарея, NASAMS – две батареи. Точно такой же процесс, пока будет проходить адаптация, обучение личного состава, летчиков, инженерного, авиационного состава – будет проходить поэтапно. Сначала речь может идти о двух эскадрильях. А одна эскадрилья это 12 самолетов. И это вся информация, которую нужно знать на сегодняшний день и не делать заявлений про 24 самолета. Нам не 24 надо, нам надо как минимум пять бригад полноценных – в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить оборону воздушного пространства (вместе с системами ПВО) такого огромного государства как Украина в центре Европы", – пояснил Игнат.

Он подчеркнул, что об истребителях F-15, F-16 и других речь идет с начала войны – "мы просили закрыть небо, мы просили дать нам самолеты, чтобы мы сделали это самостоятельно".

"С первых дней войны тема самолетов не сходила с полос, и пилоты наши в Конгресс летали, если помните, и правительственные делегации, – сказал Игнат. – Мы стремимся к этому, потому что получение истребителей западного образца будет уже вершиной – это самое технологичное, что есть на вооружении".

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Наталія Медведєва
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Юрий Игнат f-16 воздушные силы самолеты военная помощь
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