Воздушные силы: В Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16

В Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать современную западную авиацию, в частности истребители. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, Украине необходимо разработать и построить сеть аэродромов перед переходом на современную военную авиацию западного образца. Он отметил, что соответствующая работа уже стартовала.

Игнат заявил, что инфраструктуру аэродромов нужно подготовить к тому, чтобы летчики могли безопасно садиться на полосы.

"В разных регионах уже ведется данная работа. Подключены Министерства обороны и инфраструктуры, а также другие профильные ведомства, чтобы помочь нам в этом", — сказал спикер ВС.

Он подчеркнул, что в будущем новые аэродромы могут стать местами общего базирования военной и гражданской авиации, так как это активно практикуется в мире.

Ранее в Пентагоне не исключили возможную передачу Украине F-16 в будущем, а секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировал эти истребители в небе Украины.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

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Дмитро Гриниченко

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