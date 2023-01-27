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Воздушные силы: В Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 17:34
Воздушные силы: В Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать F-16 - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

В Украине начали разработку аэродромов, которые смогут принимать современную западную авиацию, в частности истребители. Об этом на брифинге в Укринформе сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, Украине необходимо разработать и построить сеть аэродромов перед переходом на современную военную авиацию западного образца. Он отметил, что соответствующая работа уже стартовала.

Игнат заявил, что инфраструктуру аэродромов нужно подготовить к тому, чтобы летчики могли безопасно садиться на полосы. 

"В разных регионах уже ведется данная работа. Подключены Министерства обороны и инфраструктуры, а также другие профильные ведомства, чтобы помочь нам в этом", — сказал спикер ВС.

Он подчеркнул, что в будущем новые аэродромы могут стать местами общего базирования военной и гражданской авиации, так как это активно практикуется в мире. 

Ранее в Пентагоне не исключили возможную передачу Украине F-16 в будущем, а секретарь СНБО Алексей Данилов уже анонсировал эти истребители в небе Украины.

Читайте также: У Байдена не исключили передачи Украине истребителей F-16 

Дмитро Гриниченко
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