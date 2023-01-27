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Пентагон не исключает передачу F-16. Данилов уже анонсирует эти истребители в небе Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 11:21
Пентагон не исключает передачу F-16. Данилов уже анонсирует эти истребители в небе Украины - Фото
Истребитель F-16 (Фото: EPA)

В Пентагоне не исключили возможную передачу Украине американских истребителей F-16 в будущем. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, Вашингтон никогда не проводил какую-либо черту в вопросе помощи Украине. 

"Вы знаете, мы не собираемся здесь ничего убирать со стола. Мы сейчас обучаем украинцев на Patriot. Мы видели, как они невероятно использовали некоторые воздушные возможности, которые предоставили не только мы, но и другие партнеры", — сказала Сингх.

Она отметила, что не собирается опережать какие-либо пакеты помощи до того, как об этом официально объявят президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин

Тем временем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал справочное видео об истребителях F-16 и написал: Вскоре в небе Украины.

Читайте также: У Байдена не исключили передачи Украине истребителей F-16 

Дмитро Гриниченко
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пентагон война авиация военная помощь f-16 Алексей Данилов Сабрина Сингх
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