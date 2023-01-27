Пентагон не исключает передачу F-16. Данилов уже анонсирует эти истребители в небе Украины

В Пентагоне не исключили возможную передачу Украине американских истребителей F-16 в будущем. Об этом на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.

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По ее словам, Вашингтон никогда не проводил какую-либо черту в вопросе помощи Украине.

"Вы знаете, мы не собираемся здесь ничего убирать со стола. Мы сейчас обучаем украинцев на Patriot. Мы видели, как они невероятно использовали некоторые воздушные возможности, которые предоставили не только мы, но и другие партнеры", — сказала Сингх.

Она отметила, что не собирается опережать какие-либо пакеты помощи до того, как об этом официально объявят президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин.

Тем временем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов опубликовал справочное видео об истребителях F-16 и написал: Вскоре в небе Украины.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

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Дмитро Гриниченко

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