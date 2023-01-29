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Резников надеется на обязательства от союзников по истребителям для ВСУ в ближайшие недели

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 16:27
Резников надеется на обязательства от союзников по истребителям для ВСУ в ближайшие недели - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Министр обороны Алексей Резников рассчитывает, что западные союзники Украины возьмут на себя обязательства по передаче ВСУ истребителей в ближайшие недели. Об этом он сказал в интервью CBC.

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Глава оборонного ведомства подчеркнул, что западные боевые танки уже в пути, и следующая надежда Украины – получить самолеты, которые могут переломить правила игры в войне.

Он напомнил о своем "письме Санте" – в списке остаются истребители и, возможно, ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российским складам горючего и боеприпасов и командным пунктам оккупантов.

Резников надеется, что следующие две недели переговоров с союзниками по поводу самолетов приведут к принятию обязательств. Он отметил, что по мере развития войны в Украину начала поступать военная техника, в которой когда-то было отказано, – противотанковые и зенитные средства, дальнобойная артиллерия и системы ПВО.

"Для меня все, что невозможно сегодня, [будет] возможно завтра", – сказал он.

Резников подчеркнул, что обещания танков – это "не конец истории, это только начало истории".

Он признал: потребуется время, чтобы получить танки и обучить экипажи, но выразил надежду, что они будут готовы к весенней военной кампании, к марту.

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война самолет истребитель военная помощь f-16
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