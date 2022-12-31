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Резников попросил у Санты больше оружия для Украины – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2022, 15:45
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Министерство обороны опубликовало видео, как глава ведомства Алексей Резников пишет письмо Санта-Клаусу и просит больше "важных подарков" для Украины в следующем году для противостояния российской агрессии.

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Министр обороны подчеркнул, что "подарки" в виде современного западного вооружения будут весьма уместны и своевременны.

"Я надеюсь, мы снова получим от тебя больше важных подарков. Я даже не буду писать наш вишлист – ты очень хорошо знаешь, в чем мы прежде всего нуждаемся. Я не прошу этого для себя, а ради украинских детей, чтобы в следующем году они могли отпраздновать Рождество и Новый год задуманным тобой способом", – говорится в обращении.

Особый акцент в видео был на макете боевого самолета, который стоял на столе министра обороны.

  • Перед Новым годом Россия решила в очередной раз атаковать Украину ракетами. В некоторых областях начались экстренные отключения света.
  • В Киеве в результате массированных ракетных ударов оккупантов погиб один человек, трое ранены.
Оксана Житнюк
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Алексей Резников война
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