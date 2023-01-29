Воздушные силы: Наши самолеты воюют на грани возможностей – морально и физически устарели

Военные самолеты, которые есть сейчас на вооружении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, морально и физически устарели, нужна современная техника западного образца. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели. Они воюют сегодня на грани своих возможностей, благодаря нашим пилотам, людям", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат высказал надежду, что следующее заседание в формате "Рамштайн" действительно станет "авиационным" и союзники примут коллективное решение по этому вопросу в пользу Украины.

20 января в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает со стороны Вашингтона поддержи идеи союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

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Наталія Медведєва

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