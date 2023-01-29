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Воздушные силы: Наши самолеты воюют на грани возможностей – морально и физически устарели

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 10:41
Воздушные силы: Наши самолеты воюют на грани возможностей – морально и физически устарели - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Военные самолеты, которые есть сейчас на вооружении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, морально и физически устарели, нужна современная техника западного образца. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, которые уже морально и физически устарели. Они воюют сегодня на грани своих возможностей, благодаря нашим пилотам, людям", – сказал спикер Воздушных сил.

Игнат высказал надежду, что следующее заседание в формате "Рамштайн" действительно станет "авиационным" и союзники примут коллективное решение по этому вопросу в пользу Украины.

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Наталія Медведєва
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самолеты воздушные силы Юрий Игнат
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