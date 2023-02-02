Россияне изменили тактику, пробуют много новых вариантов действий – генерал Павлюк

После 11 месяцев войны против Украины российские оккупанты изменили тактику и теперь пробуют много новых вариантов действий. Об этом рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью РБК-Украина.

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"Они тоже учатся на войне, как и учимся мы", – сказал Павлюк.

По словам военного, оккупанты отходят от линейной тактики, которая была в начале полномасштабного вторжения, когда они атаковали батальонными тактическими группами.

"Сейчас россияне действуют более мелкими штурмовыми группами. Прослеживается много новых вариантов действий, противник испытывает их эффективность. Некоторые из них дают результат, некоторые – наоборот, приводят к огромным потерям", – отметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что при любом варианте россияне не считаются с потерями своего личного состава.

"Они имеют преимущество благодаря огромной массе, которая идет против нас... для Москвы люди – обычная биомасса для выполнения их целей", – сказал Павлюк.

Военный отметил, что количество личного состава приносит результат, к этому нужно относиться серьезно.

"Когда Россия выигрывала войны, она всегда выигрывала их, заливая противника кровью своих войск. Это было и во время Второй мировой войны, когда сотни тысяч невооруженных людей бросали на позиции и в конце концов достигали результата. Поэтому значение этой массы следует рассматривать серьезно. В принципе мы все эти месяцы сражаемся с превосходящими силами противника", – резюмировал Павлюк.

Российский диктатор Владимир Путин приказал военному командованию оккупировать к весне всю территорию Донецкой и Луганской областей, заявили в украинской разведке.

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Наталія Медведєва

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