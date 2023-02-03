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Белый дом и ЦРУ назвали ложью сообщение, что Байден предлагал Киеву мир за 20% территории

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 07:44
Белый дом и ЦРУ назвали ложью сообщение, что Байден предлагал Киеву мир за 20% территории - Фото
Уильям Бернс (фото - ЕРА)

В Белом доме и Центральном разведывательном управлении США назвали "не соответствующим действительности" и "абсолютной фальшивкой" сообщение в статье немецкого обозревателя Марко Зелигера для швейцарско-немецкой газеты Neue Zurcher Zeitung, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы ездил в середине января 2023 года в Киев и Москву предлагать "мир в обмен на пятую часть территории Украины в пользу РФ". Об этом пишет Newsweek.

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Заместитель пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Шон Дэвитт заявил изданию, что сообщение газеты "не соответствует действительности", и что ЦРУ скажет им то же самое.

NZZ написала со ссылкой на "двух влиятельных иностранных политиков, одного из правящей коалиции, другого из оппозиции" в Германии, что Бернс якобы ознакомил Киев и Москву с неким "мирным планом", по которому Украине предлагали пойти на территориальные уступки в войне.

Далее цитата из статьи: "В середине января президент США Джо Байден поручил Бернсу оценить, готовы ли Киев и Москва к переговорам. Предложение Киеву гласило: мир в обмен на землю, предложение Москве – земля в обмен на мир. Говорят, что "земля" составляла около 20% территории Украины. Это примерно размер Донбасса. Обе стороны, как сообщают два политика, отказались. Украинцы – потому что не хотят, чтобы их территория была разделена, россияне – потому что считают, что в любом случае выиграют войну в долгосрочной перспективе".

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Далее NZZ пишет, что советник по безопасности Джейк Салливан и Бернс якобы среди тех в администрации США, "кто хочет закончить войну как можно быстрее, чтобы сосредоточиться на Китае", а госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин "не хотят, чтобы Россия разрушила основанный на правилах мирный порядок, и призывают к массированной военной поддержке Украины".

В статье NNZ утверждается, что когда Украина и Россия "отвергли это предложение", Байден решил передать ВСУ танки Abrams, что подвигло Германию одобрить поставки танков Leopard. Зелигер пишет, изначально Байден якобы хотел "поставить трехзначное количество бронетранспортеров и прочего вооружения, а танки должны были быть поставлены только европейцами".

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Сотрудник ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждения в статье NZZ, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе ради "мирного предложения" от имени Белого дома являются "полностью фальшивкой".

В январе Бернс действительно приезжал на встречу с президентом Владимиром Зеленским в Киев. Целью поездки, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, было проинформировать Банковую о [возможных] военных планах РФ на ближайшие недели и месяцы.

LIGA.net обратилась за комментариями в Министерство иностранных дел.

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Євген Пилипенко
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