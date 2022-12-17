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У Путина много проблем из-за войны, но сейчас его власти это не угрожает – директор ЦРУ

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 11:43
У Путина много проблем из-за войны, но сейчас его власти это не угрожает – директор ЦРУ - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Война, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины, со стратегической точки зрения неудачна для России, но пока не угрожает власти Путина. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS.

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"Российская армия показала себя плохо и понесла огромные потери. Российская экономика понесла долгосрочный ущерб. Большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается", – сказал Бернс.

Он подчеркнул, что со стратегической точки зрения во многих отношениях путинская война оказалось неудачной для России.

"Я думаю, что репутация России сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны", – сказал директор ЦРУ.

Он напомнил о том, что после объявления в России частичной мобилизации из страны бежало больше россиян призывного возраста, чем Путин смог собрать и отправить на фронт.

"Так что у него тоже много проблем", – заявил Бернс.

Однако он отметил, что все это в данным момент не представляет угрозы власти Путина.

"По его мнению, он создал очень безопасный и репрессивный авторитарный режим", – пояснил директор ЦРУ.

В тоже время Бернс заявил, что в России постепенно растет беспокойство по поводу войны, накопления ущерба для российской экономики и будущего россиян, и со временем оно проявится. 

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Наталія Медведєва
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владимир путин Уильям Бернс цру война
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