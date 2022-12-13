Пресс-конференцию Путина отменили, боясь внеплановых вопросов о войне – разведка Британии

В России отменили ежегодную пресс-конференцию диктатора Владимира Путина из страха, что она выйдет из-под контроля и начнут задавать вопросы о войне. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 13 декабря.

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Как отмечается, накануне Кремль подтвердил, что традиционная итоговая пресс-конференция Путина не состоится.

В разведке подчеркивают, что такое случается впервые за 10 лет, так же как в этом году в первый раз за все время было отменено общение диктатора в формате телефонной связи.

Британцы напоминают, что пресс-конференция была важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую "честность" Путина.

"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу преобладания антивоенных настроений в России", – предполагают в разведке.

По мнению британской спецслужбы, организаторы мероприятия боятся его несанкционированного развития.

"Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть захвачено несанкционированным обсуждением "специальной военной операции", – говорится в отчете.

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Наталія Медведєва

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