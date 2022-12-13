UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пресс-конференцию Путина отменили, боясь внеплановых вопросов о войне – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 08:28
Пресс-конференцию Путина отменили, боясь внеплановых вопросов о войне – разведка Британии - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В России отменили ежегодную пресс-конференцию диктатора Владимира Путина из страха, что она выйдет из-под контроля и начнут задавать вопросы о войне. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 13 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, накануне Кремль подтвердил, что традиционная итоговая пресс-конференция Путина не состоится.

В разведке подчеркивают, что такое случается впервые за 10 лет, так же как в этом году в первый раз за все время было отменено общение диктатора в формате телефонной связи.

Британцы напоминают, что пресс-конференция была важной частью путинского календаря общественных мероприятий и часто использовалась как возможность продемонстрировать предполагаемую "честность" Путина.

"Хотя вопросы почти наверняка проверяются заранее, отмена, вероятно, связана с растущими опасениями по поводу преобладания антивоенных настроений в России", – предполагают в разведке.

По мнению британской спецслужбы, организаторы мероприятия боятся его несанкционированного развития.

"Кремлевские чиновники почти наверняка крайне болезненно относятся к возможности того, что любое мероприятие, на котором будет присутствовать Путин, может быть захвачено несанкционированным обсуждением "специальной военной операции", – говорится в отчете.

Читайте также: "Я видел Путина, он боится смерти". На Netflix вышло интервью с Зеленским – 12 цитат

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин британская разведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 