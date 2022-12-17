Директор ЦРУ прогнозирует продолжение ракетных атак России, шансов на переговоры не видит
Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия продолжит ракетный террор против Украины и не относится серьезно к возможности переговоров. Об этом Бернс в интервью PBS, передает CNN.
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По словам директора агентства американской разведки, атаки России на украинскую инфраструктуру будут продолжаться.
При этом Бернс прогнозирует снижение темпов боевых действий в течение зимы.
По его словам, на данный момент ЦРУ не верит, что Россия серьезно относится к переговорам, и не видит прямого пути к переговорам по прекращению конфликта.
"Мы не считаем, что россияне в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам", – сказал Бернс.
- 15 ноября Бернс приехал в Киев и встретился с Зеленским, чем "подтвердил поддержку США Украины".
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