Директор ЦРУ прогнозирует продолжение ракетных атак России, шансов на переговоры не видит

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия продолжит ракетный террор против Украины и не относится серьезно к возможности переговоров. Об этом Бернс в интервью PBS, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам директора агентства американской разведки, атаки России на украинскую инфраструктуру будут продолжаться.

При этом Бернс прогнозирует снижение темпов боевых действий в течение зимы.

По его словам, на данный момент ЦРУ не верит, что Россия серьезно относится к переговорам, и не видит прямого пути к переговорам по прекращению конфликта.

"Мы не считаем, что россияне в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам", – сказал Бернс.

15 ноября Бернс приехал в Киев и встретился с Зеленским , чем "подтвердил поддержку США Украины".

Читайте также: В Британии пессимистично оценивают перспективу мирных переговоров между Россией и Украиной

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.