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Директор ЦРУ прогнозирует продолжение ракетных атак России, шансов на переговоры не видит

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 07:07
Директор ЦРУ прогнозирует продолжение ракетных атак России, шансов на переговоры не видит - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия продолжит ракетный террор против Украины и не относится серьезно к возможности переговоров. Об этом Бернс в интервью PBS, передает CNN.

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По словам директора агентства американской разведки, атаки России на украинскую инфраструктуру будут продолжаться.

При этом Бернс прогнозирует снижение темпов боевых действий в течение зимы.

По его словам, на данный момент ЦРУ не верит, что Россия серьезно относится к переговорам, и не видит прямого пути к переговорам по прекращению конфликта.

"Мы не считаем, что россияне в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам", – сказал Бернс.

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Наталія Медведєва
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