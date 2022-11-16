UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским. Заверил в поддержке США — WP

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2022, 07:36
Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским. Заверил в поддержке США — WP - Фото
Уильям Бернс (Фото: EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев 15 ноября и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Представитель США заявил, что Бернс встретился с Зеленским, чем "подтвердил поддержку США Украины". 

Он "укрепил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии", сказал чиновник.

Во время ракетных ударов директор ЦРУ находился в безопасности в здании посольства США — не было никаких указаний на то, что российские атаки должны были совпасть с его визитом.

Читайте также: США не давят на Украину насчет переговоров с РФ — Салливан

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Украина США война цру Уильям Бернс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 