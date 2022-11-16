Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским. Заверил в поддержке США — WP

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев 15 ноября и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

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Представитель США заявил, что Бернс встретился с Зеленским, чем "подтвердил поддержку США Украины".

Он "укрепил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии", сказал чиновник.

Во время ракетных ударов директор ЦРУ находился в безопасности в здании посольства США — не было никаких указаний на то, что российские атаки должны были совпасть с его визитом.

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Дмитро Гриниченко

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