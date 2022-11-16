Директор ЦРУ Бернс посетил Украину и встретился с Зеленским. Заверил в поддержке США — WP
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Киев 15 ноября и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.
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Представитель США заявил, что Бернс встретился с Зеленским, чем "подтвердил поддержку США Украины".
Он "укрепил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии", сказал чиновник.
Во время ракетных ударов директор ЦРУ находился в безопасности в здании посольства США — не было никаких указаний на то, что российские атаки должны были совпасть с его визитом.
- 14 ноября Бернс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Они обсуждали задержанных в России граждан США, а также ядерную угрозу со стороны РФ. Вопрос переговоров по Украине не обсуждался.
- В начале октября Бернс тайно посетил Украину, он также встречался с Зеленским и другими украинскими официальными лицами.
- В конце сентября Бернс заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно".
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