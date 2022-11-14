Бернс и Нарышкин обсуждали ядерное оружие. О переговорах по Украине не говорили — CNN

В Белом доме подтвердили факт переговоров директора Центрального разведовательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре 14 ноября. Об этом сообщила журналистка канала CNN Наташа Бертранд со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

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По ее словам, Бернс и Нарышкин обсуждали задержанных в России граждан США, а также ядерную угрозу со стороны РФ.

Она отметила, что в Белом доме подчеркнули — главы разведывательных ведомств не обсуждали урегулирование войны России против Украины.

"Бернс передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также поднимет дела о несправедливо задержанных гражданах США", — заявил представитель Вашингтона.

Агенство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома также сообщило, что Украина была заранее проинформирована о поездке Бернса в Турцию.

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Дмитро Гриниченко

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