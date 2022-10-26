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Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 23:57
Директор ЦРУ тайно посетил Украину – CNN - Фото
Уильям Бернс (Фото – Ritchie B. Tongo, EPA)

В начале октября Украину посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, он встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника,

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"Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными", — сказал телеканалу официальный представитель США.

Источники отказались сообщить подробности о поездке.

CNN считает, что поездка Бернса связана со все большей обеспокоенностью США о том, что Россия может использовать ядерное оружие в своей войне против Украины. Бернс и другие официальные лица США публично заявили, что не видят доказательств активной подготовки Москвы к такому шагу, но официальные лица, знакомые с разведданными, предупреждают, что риск, возможно, является самым высоким с момента вторжения России в Украину в феврале.

  • В конце сентября Бернс заявил, что ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина надо воспринимать "очень серьезно". 

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ядерное оружие цру Уильям Бернс
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