В Британии пессимистично оценивают перспективу мирных переговоров между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли не верит, что Россия искренне хочет мира с Украиной. Об этом он сказал в интервью Sky News в воскресенье.

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Клеверли заявил, что Британия поддерживает скорейшее проведение мирных переговоров, но при условии, что параметры мира устанавливает Украина.

"Любые переговоры должны быть настоящими, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листом для перевооружения России и последующей вербовки солдат", – сказал он.

Пока еще, добавил Клеверли, он не видит никаких признаков того, что Владимир Путин готов вести переговоры "в духе доброй воли".

"Более широкая риторика до сих пор весьма воинственная", – констатировал он.

В другом интервью, вышедшем на британском телеканале BBC в воскресенье, он сказал, что Британия пытается донести миру, что "агрессия не приносит результатов, нельзя извлечь выгоду от вторжения на территорию соседа".

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Андрій Водяний

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