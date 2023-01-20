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Тайный визит главы ЦРУ в Киев. Зеленскому и Буданову сообщили о планах россиян – WP

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 07:23
Тайный визит главы ЦРУ в Киев. Зеленскому и Буданову сообщили о планах россиян – WP - Фото
Уильям Бернс (фото - ЕРА)

В конце второй недели 2023 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс без афиширования визита побывал в Киеве. Целью поездки, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, было проинформировать президента Владимира Зеленского о [возможных] военных планах страны-оккупанта РФ на ближайшие недели и месяцы.

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По данным собеседников издания, на встрече Бернс, Зеленский и руководство украинской разведки обсуждали, как долго Украина может ожидать продолжения помощи США и Запада в целом после того, как власть в Палате представителей Конгресса США взяли республиканцы, "а поддержка помощи Украине среди части электората США снизилась".

Бернс якобы подчеркнул "безотлагательность нынешнего момента на поле боя" и признал, что в какой-то момент на такой же объем помощи будет уже сложнее рассчитывать.

"Зеленский с помощниками вышли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена остается сильной, а принятого Конгрессом в декабре экстренного финансирования Украины в размере $45 млрд хватит как минимум до июля или августа", – передает WP слова людей, знакомых с ходом дискуссии в Киеве.

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По их словам, Киев "менее уверен" в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи, как это было прошлой весной.

Ястребы-республиканцы в Конгрессе продолжают обещать поддержку Украины, тогда как другая часть в Республиканской партии заявляет о желании сократить расходы США на военные нужды страны-союзницы.

Представитель ЦРУ среди собеседников WP отказался дать характеристику тому, что Бернс сообщил Зеленскому о военных планах России.

Євген Пилипенко
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