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Данилов обозначил четыре этапа войны. Украина сейчас находится на предпоследнем

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 15:21
Данилов обозначил четыре этапа войны. Украина сейчас находится на предпоследнем - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Украина – на третьем из четырех этапов агрессивной войны России против украинского народа и государства. Их определил в Facecook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в сообщении "Поверить в Украину".

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Чиновник вкратце, по вехам поставок вооружений от союзников (перечислен не весь ассортимент), описал процесс, как мир менял отношение к украинской войне за независимость – "от партизанского движения к Победе".

1 этап (с января 2022 года) – партизанская война: ПТРК NLAW и Javelin, ПЗРК Stinger.

2 этап (с июня 2022-го) – оборона/контрнаступательная война: РСЗО HIMARS и MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar и Krab, ЗРК IRIS-T SLM.

3 этап (с начала 2023-го) – наступательная война: БМП Bradley и Marder, БТР Bastion, "колесные танки" AMX-10 RC, ЗРК Patriot "и многое другое, менее публичное и совсем непубличное".

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4 этап – война справедливости и возмездия.

В конце Данилов добавил: "PS. Ракетная и дрон-программа Украины".

Євген Пилипенко
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возмездие война оружие прогноз вооружение военная помощь Алексей Данилов
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