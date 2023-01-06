Данилов обозначил четыре этапа войны. Украина сейчас находится на предпоследнем
Украина – на третьем из четырех этапов агрессивной войны России против украинского народа и государства. Их определил в Facecook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в сообщении "Поверить в Украину".
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Чиновник вкратце, по вехам поставок вооружений от союзников (перечислен не весь ассортимент), описал процесс, как мир менял отношение к украинской войне за независимость – "от партизанского движения к Победе".
1 этап (с января 2022 года) – партизанская война: ПТРК NLAW и Javelin, ПЗРК Stinger.
2 этап (с июня 2022-го) – оборона/контрнаступательная война: РСЗО HIMARS и MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Caesar и Krab, ЗРК IRIS-T SLM.
3 этап (с начала 2023-го) – наступательная война: БМП Bradley и Marder, БТР Bastion, "колесные танки" AMX-10 RC, ЗРК Patriot "и многое другое, менее публичное и совсем непубличное".
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4 этап – война справедливости и возмездия.
В конце Данилов добавил: "PS. Ракетная и дрон-программа Украины".
- Главком армии Эстонии Херем предостерегает, что россияне захотят отомстить за позор в Украине и потому всем союзникам нужно готовиться.
- По его словам, России "не нужны передовые технологии, чтобы собрать глупую, но огромную армию".
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