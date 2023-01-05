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Россияне захотят отомстить за позор в Украине, всем нужно готовиться – главком ВС Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 13:57
Россияне захотят отомстить за позор в Украине, всем нужно готовиться – главком ВС Эстонии - Фото
Мартин Херем (скриншот)

Чем бы ни закончилась война РФ против Украины, агрессия, ненависть и потребность оккупантов в реванше, а также вера в свою силу и правоту, "похоже, никуда не уходят", и потому союзникам Украины и ей самой нужно быть готовыми к следующим атакам России в будущем. Об этом в статье для ERR написал командующий Эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем.

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Накачивая население агрессивной пропагандой, власти РФ "шаг за шагом создают эмоциональное оправдание геноцида", и "общество охвачено ненавистью", пишет он.

Херем добавил, что Кремль делает все, чтобы "поддерживать гнев и ненависть десятилетиями". Например, десятки тысяч российских оккупантов убиты украинцами при поддержке Запада, причем миллионы членов семей и друзей уничтоженных захватчиков "действительно считают, что в этих потерях виноваты враги России", а не решение ее правительства вторгнуться в Украину в феврале 2022 года.

Военачальник Эстонии подчеркнул, что "еще больше" россиян лишились здоровья и благополучия, а покалеченные солдаты "будут напоминать о (проигранной) войне".

Он предложил представить, что войска РФ выбиты с территории Украины. Тогда, по мнению россиян-имперцев, они ушли с территории, объявленной Кремлем российской, и это "не заретушировать" ничем, хотя пропаганда и старается.

Объясняя, как пропаганда РФ представляет для своего населения украинцев ("нелепая, аморфная масса, которую Россия может уничтожить в любой момент"), Херем пишет о возникновении у россиян когнитивного диссонанса: как так, эти "смешные украинцы, воюющие за декадентские западные ценности, с помощью Запада каким-то образом смогли выгнать могучую Россию".

"Не надо фантазировать, какова может быть мотивация России… – отомстить. <...> Вражда, посеянная Путиным, нашла благодатную почву", – отметил глава армии Эстонии.

Херем полагает, что на этом фоне "не так уж трудно мобилизовать сотни тысяч относительно хорошо мотивированных людей из числа проигравших войну (если они того захотят)", хотя дальше могут возникнуть проблемы с их обучением.

“Мы не имеем права недооценивать агрессивность России в будущем, а также нет оснований думать, что поражение россиян в Украине положит конец любой подстерегающей нас опасности. Это будет лишь один важный шаг. Для такой угрозы не существует единого волшебного средства. Но дать отпор можно. И, наверное, подготовившись к этому, можно все и предотвратить”, - резюмировал он.

  • Решение о развертывании сил США в Эстонии с пехотой и HIMARS было принято летом 2022 года на Мадридском саммите НАТО.
  • В конце 2022 года в МО Эстонии заявили, что хотя санкции сократили возможности РФ финансировать войну, нет никаких признаков, что Кремль собирается менять прежний политический курс на продолжение войны в Украине и конфронтацию с НАТО.
  • В начале 2023-го пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Лаасик предположил, что качество второй волны мобилизованных в РФ "может быть еще хуже".
Євген Пилипенко
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