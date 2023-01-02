Качество второй волны мобилизованных в РФ может быть еще хуже – Силы обороны Эстонии

В Силах обороны Эстонии предполагают, что новая волна мобилизации в России будет еще слабее предыдущей в плане качества подготовки оккупантов. Об этом сказал пресс-секретарь Сил обороны Эстонии Таави Лаасик, передает ERR.

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Он подчеркнул, что сейчас нет официального подтверждения о второй волне мобилизации и закрытии границ России.

"Однако возможность этого всегда остается и ее нельзя исключать. Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой", – сказал Лаасик.

При этом, подчеркнул он, в России постоянно проходила скрытая мобилизация, и несмотря на заявления Кремля, что цель мобилизации уже якобы выполнена, соответствующие мероприятия продолжались.

Он отметил, что на данный момент серьезных изменений в действиях российских подразделений на границе с Эстонией не наблюдается.

"Подготовка мобилизованных войск проводится в различных воинских частях, это было и в Пскове. Начатая Россией полномасштабная война в Украине оказала значительное негативное влияние на Западный военный округ России и армию страны в целом – как по личному составу, так и по технике. Тем не менее, надо иметь в виду, что Россия по-прежнему обладает достаточным военным потенциалом, чтобы угрожать безопасности региона", – сказал Лаасик.

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Оксана Житнюк

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