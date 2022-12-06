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Полноценная следующая волна мобилизации в России пойдет в начале января – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 14:43
Полноценная следующая волна мобилизации в России пойдет в начале января – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот)

В России мероприятия по мобилизации населения на войну против России не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Буданов отметил, что заявление о завершении мобилизации в России не соответствуют действительности.

"Еще с первого числа массово поприходили повестки на приход в военкомат", – сказал он.

Начальник ГУР пояснил, что во второй половине декабря в России не будут массово призывать мобилизованных из-за новогодних праздников.

"С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации", – заявил Буданов.

Читайте также: Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Наталія Медведєва
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война гур мобилизация Кирилл Буданов
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