Полноценная следующая волна мобилизации в России пойдет в начале января – Буданов

В России мероприятия по мобилизации населения на войну против России не прекращались, но масштабная волна начнется ориентировочно через месяц. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

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Буданов отметил, что заявление о завершении мобилизации в России не соответствуют действительности.

"Еще с первого числа массово поприходили повестки на приход в военкомат", – сказал он.

Начальник ГУР пояснил, что во второй половине декабря в России не будут массово призывать мобилизованных из-за новогодних праздников.

"С началом января пойдет полноценная следующая волна мобилизации", – заявил Буданов.

21 сентября Кремль объявил мобилизацию: планировалось призвать якобы 300 000 человек.

4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.

"Важные истории" пишут, что в Генштабе РФ ожидают 100 000 убитых и раненых мобилизованных к лету.

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Наталія Медведєва

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